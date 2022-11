Bunte Laternen leuchten für St. Martin

Neckar-Bergstraße. Zu Ehren des Heiligen Martin sind am Freitagabend überall in der Region Kinder mit ihren bunten Laternen durch die Straßen gezogen. Mit Liedern und kleinen Szenen erinnerten sie an die Legende, wonach Martin seinen Mantel mit einem Bettler geteilt hat. In Edingen, wo der Umzug bereits am Donnerstag stattfand, würdigt auch ein großes Mosaik am Rathaus den Heiligen. In Ladenburg, wo traditionell die Kolpingsfamilie den Martinstag organisiert, befindet sich am Martinstor, Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung, eine steinerne Skulptur des Reiters. Ein modernes Kunstwerk auf dem Kreisel bei der Martinsschule des Rhein-Neckar-Kreises am östlichen Stadteingang zeigt ebenfalls die besondere Verbundenheit der Römerstadt Ladenburg mit dem Heiligen. hje ( BILD: Marcus Schwetasch)

