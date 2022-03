Bürgermeister der Region verurteilen den Angriff Russlands

Auch die Bürgermeister der Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße haben erschüttert auf den Angriffskrieg von Russland in der Ukraine reagiert. In einer gemeinsamen Erklärung haben sich die Kommunalpolitiker am Dienstag an die Bevölkerung gewandt, um „Flagge zu zeigen, für Europa und für eine Solidarität mit der Ukraine“, wies sie betonen.

„In unseren Kommunen gibt es eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität, zahlreiche Sammlungen von Geld- und Sachspenden sind bereits angelaufen“, erklären die Bürgermeister und geben gleichzeitig eine Zusage zur unbürokratischen Hilfe ab: „Wir werden, schon aus unserer humanitären Verpflichtung heraus, Menschen in unseren Städten und Gemeinden aufnehmen, die vor dem Krieg fliehen. Gleichwohl gilt, dass ein sofortiges Ende des Krieges die höchste Priorität haben muss.“

Die Ilvesheimer Rathausfenster leuchten als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine in Blau und Gelb. © Gemeinde

Über die Lage besorgt

Die Bürgermeister Manuel Just und Torsten Fetzer aus Weinheim, Matthias Baaß (Viernheim), Christoph Oeldorf (Schriesheim), Simon Michler (Edingen-Neckarhausen), David Faulhaber (Dossenheim), Stefan Schmutz (Ladenburg), Michael Kessler (Heddesheim), Jürgen Kirchner (Hemsbach), Ralf Gänshirt (Hirschberg), Andreas Metz (Ilvesheim) und Benjamin Köpfle (Laudenbach) haben Position bezogen und wenden sich „aufgrund der besorgniserregenden Lage in der Ukraine“ mit einer Erklärung an die Bürgerinnen und Bürger.

„Wir haben große Achtung vor dem Mut und der Entschlossenheit des ukrainischen Volkes, sind in unseren Gedanken aber auch bei den Frauen und Kinder, die auf der Flucht ihre Männer und Väter zurücklassen müssen. Die Ukraine kämpft für ein friedliches Zusammenleben in Freiheit und Demokratie, so wie es in Europa seit über 75 Jahren gelebt wird“, heißt es in der Erklärung.

Solidarität und Unterstützung

„Präsident Selenskyj und das ukrainische Volk brauchen aber auch weiterhin unsere Solidarität und Unterstützung. Wir sagen: Die gesamte freie Welt steht fest an Ihrer Seite.“

Die Bürgermeister machen aber auch klar, dass „das Eintreten für unsere Werte nicht ohne Folgen für unser tägliches Leben bleiben wird. Die Auswirkungen werden langfristig spürbar bleiben. Neben den Folgen der Pandemie, die noch nicht besiegt ist und die bereits viele Ressourcen verschlungen hat, ist ein Durchatmen also nicht in Sicht.“

In ihrem Kommuniqué erklären die Regionalpolitiker, dass sie mit steigenden Preisen in vielen Branchen und Engpässen in der Energieversorgung rechnen. „Aber Freiheit und Demokratie haben ihren Preis. Sie sind die Grundlage unseres Wertekanons. Daher gilt in diesen Tagen, weiter Flagge zu zeigen, für Europa und für eine Solidarität mit der Ukraine“, heißt es. red/sko