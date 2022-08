Brennendes Auto auf A 5

Heddesheim/Hirschberg. Auf der Autobahn A 5 bei Hirschberg hat am späten Sonntagnachmittag ein Auto gebrannt. Wie die Polizei berichtete, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über den Notruf das brennende Fahrzeug kurz vor der Ausfahrt Hirschberg/ Heddesheim in Fahrtrichtung Süden. Die Fahrbahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Den Schaden am Auto, einem Mercedes, bezifferte die Polizei am Abend auf rund 15 000 Euro.

Erst am vergangenen Dienstagabend war es in diesem Bereich der A 5 zu einem Autobrand gekommen, der laut Polizeimeldung durch den raschen Einsatz der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Allerdings musste die A 5 kurzzeitig voll gesperrt werden. pol/agö