Bensheim. Nach einem Brand von zwei Autos hat die Polizei in Bensheim (Kreis Bergstraße) sechs Jugendliche vorläufig festgenommen. Wie ein Sprecher am Donnerstagmorgen mitteilte, waren die Jugendlichen am Abend zuvor im Rahmen der Fahndung nach den Bränden im Stadtgebiet festgenommen worden. Bei der Fahndung sei auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen. Weitere Details konnte der Polizeisprecher zunächst nicht nennen.

AdUnit urban-intext1

Der Fall erinnert an einen Vorfall vor rund einem Monat. Damals waren in der Stadt ebenfalls drei Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei hatte 40 Menschen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren vorläufig festgenommen. Laut Polizeisprecher werde ein möglicher Zusammenhang zwischen den beiden Fällen geprüft.