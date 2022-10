Brand in Neckarhausen: Rauch weithin sichtbar

Edingen-Neckarhausen. In Neckarhausen brennt derzeit ein Wohnhaus. Wie Polizei und Feuerwehr auf Anfrage bestätigten, handelt es sich um ein Gebäude in der Fichtenstraße in Neckarhausen. Verschiedenen übereinstimmenden Angaben zu Fogle soll der Rauch deutlich und weithin zu erkennen sein.

Verletzt wurde nach Angaben des Pressesprechers der örtlichen Feuerwehr aber niemand. Zunächst seien vier Personen gemeldet worden, die von einem Balkon hätten befreit werden müssen. "Dies hat sich beim Eintreffen glücklicherweise nicht bewahrheitet", so der Pressereferent der Feuerwehr. Alle Personen hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen, keiner habe Rauch eingeatmet.

Allerdings stehe das Haus derzeit weiterhin in dichtem Rauch, so die Feuerwehr. Aktuell fänden die Löscharbeiten im Keller statt, da es dort brenne. Nach Angaben der Polizei ist das Treppenhaus verraucht, der Rettungsdienst sei trotz der Tatsache, dass vermutlich keiner verletzt sei, vor Ort.

Angaben zum Schaden konnten die Einsatzkräfte noch nicht machen.