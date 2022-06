Brand in Mehrfamilienhaus

Neckargemünd. Ein Mehrfamilienhaus im Brennholzweg in Neckargemünd hat am Donnerstagnachmittag gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr den Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss löschen. Die Bewohnerin war zu dem Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, nicht in der Wohnung gewesen. Die Bewohner des Hauses hatten sich bereits selbstständig aus dem Haus begeben, sodass keiner verletzt wurde.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Wohnung, in der der Brand ausbrach, sowie die darunterliegende Wohnung sind derzeit nicht bewohnbar.