Blühstreifen verdreifacht

Rund drei zusätzliche Hektar an Blühstreifen – das sind mehr als drei Fußballfelder – haben 50 Spenderinnen und Spender in Ladenburg geschaffen. „Damit verdreifacht sich dieses Jahr die Fläche für mehr Artenvielfalt im Vergleich zu 2021“, teilt das Aktionsbündnis aus Bauernverband, Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) und Bündnis 90 / Die Grünen erfreut mit. Die Initiative versucht seit 2019, dem Schwund an nützlichen Insekten wie Wildbienen und Schmetterlingen entgegenzuwirken. Den jüngsten Aufruf, Blühpatenschaften als Geschenk für sich und andere zu übernehmen, werten Andrea Schieder und Marita Möller zum Abschluss als „vollen Erfolg“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dem Ende der Aktion beginnt die Arbeit der Landwirte erst: Sie übernehmen für ein Jahr auf den je nach Spendenbetrag von ihnen zur Verfügung gestellten Flächen die Aussaat und die Pflege der Blühstreifen. Dank des Spendenkontos beim Verein „Wir für Ladenburg“ sei alles reibungslos gelaufen, zeigt sich die Initiative auch für diese Unterstützung dankbar. Durch die Patenschaften entstehen Blühstreifen, die Lebensraum bieten und Biotope vernetzen. pj