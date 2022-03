Sandhausen. Eine Person ist am Samstagmorgen tot aus einem brennenden Wohnhaus in Sandhausen geborgen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Brandausbruch kurz nach 07.00 Uhr in einem Reihenmittelhaus im Eschenweg gemeldet. Die Feuerwehr konnte das Feuer vollständig löschen und die verstorbene Bewohnerin bergen. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt.

