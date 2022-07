Betrunkener Autofahrer fährt gegen Baum in Sinsheim

Sinsheim. Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagmorgen in Sinsheims gegen einen Baum gefahren. Ein Anwohner der Hauptstraße alarmierte die Polizei gegen sieben Uhr nachdem er einen lauten Knall hörte, teilten die Beamten am Montag mit. Vor Ort stellte die Polizei einen stark beschädigten Peugeot fest, der über eine Umzäunung hinweg gegen einen Baum gefahren war. Auf einer Parkbank daneben saß der unverletzte Fahrer, der umgehend gestand, Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von mehr als 1,8 Promille nach. Zudem war der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

