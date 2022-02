Betrunkener attackiert Ersthelfer am Bahnsteig in Sandhausen

Rhein-Neckar. Ein betrunkener Mann hat am Dienstagabend in Sandhausen zwei Sanitäter angegriffen, die ihn versorgen wollten. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen gegen 21.30 Uhr den Notruf getätigt, da ein Mann regungslos am Boden lag. Der vermeintlich Hilflose habe sich gegenüber den Ersthelfern äußerst aggressiv gezeigt. Nach der Aufforderung, ihn in Ruhe zu lassen, habe der etwa 40-Jährige mit einer leeren Whiskyflasche auf die Sanitäter eingeschlagen. Diese konnten dem Angriff noch rechtzeitig ausweichen und blieben unverletzt.

Der Mann sei außer Kontrolle geraten und habe angefangen zu randalieren. Er warf das von den Ersthelfern mitgeführte EKG-Gerät im Wert von 35.000 Euro auf die Bahngleise. Daraufhin habe er den Bahnhof in Richtung Fasanerie/St. Ilgen verlassen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ergebnislos.

Die Polizei Wiesloch bittet daher Zeugen, sich unter der Rufnummer 06222 5709-0 zu melden. Sie beschreibt den Angreifer wie folgt: Er soll laut Zeugen in englischer Sprache mit einem russischen Akzent gesprochen haben und war auffallend schick gekleidet. Er trug einen langen Mantel, Chino-Hosen, Anzugschuhe und eine einer Baskenmütze ähnliche Kopfbedeckung.