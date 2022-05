Bammental. Ein betrunkener Motorradfahrer ist am Freitagabend in Bammental verunfallt. Wie die Polizei mitteilt, verlor der 45-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er über einen Gullideckel in der Industriestraße fuhr. Er stürzte und zog sich Schürfwunden am Bein zu. Die Beamten stellten anhand eines Atemalkoholtests einen Wert von 0,74 Promille fest. Der 45-Jährige wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

