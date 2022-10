Betrunkener 25-jähriger Autofahrer rast auf Rewe-Parkplatz in Wiesloch

Wiesloch. Ein betrunkener Mercedes-Fahrer hat am Freitagabend Menschen auf dem Rewe-Parkplatz im Eichelweg in Wiesloch gefährdet. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 25-Jährige mit quietschenden Reifen und sehr hoher Geschwindigkeit am Eingang des Einkaufsmarktes vorbei. Die Beamten konnten den auffälligen Autofahrer schließlich im Stadtbereich kontrollieren und ihm eine Blutprobe entnehmen lassen. Der junge Mann wird sich nun einem Verkehrsdelikt verantworten müssen.

Zeugen mit Hinweisen zu dem Vorfall auf dem Parkplatz werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/57090 zu melden.