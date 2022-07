Betrunkene Männer fahren gegen Hauswand in Epfenbach und flüchten

Epfenbach. Zeugen verständigten am frühen Samstagmorgen die Polizei in Epfenbach, dass zwei junge Männer gegen eine Hausecke gefahren seien und ihr verunfalltes Fahrzeug davonschieben würden. Wie die Beamten berichten, wurde der 18-Jährige zusammen mit dem 23-Jährigen von seiner Freundin gegen fünf Uhr in Neidenstein abgeholt und nach Waibstadt gefahren. Beide hatten zuvor gemeinsam Alkohol getrunken. Während die 21-Jährige in die Wohnung ihres Freundes ging, verblieben dieser und der 23-Jährige in ihrem Auto und fuhren davon. Es ist noch nicht abschließend geklärt, welcher der beiden am Steuer saß.

Aufgrund der Alkoholisierung verlor der Fahrer die Kontrolle und prallte gegen die Hauswand in der Hauptstraße in Epfenbach. Beide Männer sammelten die Stoßstange und weitere umherliegende Fahrzeugteile ein und schoben den Wagen in die Straße „Dimpfel“. Dort ließen sie sich erneut von der Freundin abholen, die ein Auto einer Angehörigen fuhr. Die 21-Jährige erstatte zu Hause Anzeige, dass ihr Fahrzeug samt Schlüssel gestohlen worden sei.

Die Beamten stellten den VW Polo sicher und konnten die beiden Unfallverursacher rasch ermitteln. Ein Atemalkoholtest wies bei dem 18-Jährigen einen Wert von 1,3 Promille nach.

Gegen die beiden jungen Männer wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Unfallflucht ermittelt. Die 21-jährige Frau sieht einer Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat und des Verdachts der versuchten Strafvereitelung entgegen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 06271/690-0 abzugeben.