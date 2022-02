Betrunkene Frau fährt mit ihrem Fahrzeug in Altrhein

Lampertheim. Eine 58-jährige Frau ist am Samstag, 19. Februar gegen 1.30 Uhr, mit ihrem Fahrzeug in den Altrhein in Lampertheim geraten. Wie die Polizei mitteilte, konnte sich die Frau aus eigener Kraft ans Ufer retten. Bei dem Vorfall blieb die Fahrerin unverletzt. Ermittlungen ergaben, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Dies war vermutlich der Grund, warum sie von dem Zufahrtsweg zum Yachtclub in der Wormser Straße abkam. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. An dem geborgenen Fahrzeug war kein Sachschaden entstanden.

