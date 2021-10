Betrug und Raub: Senior wird um 4.000 Euro und mehrere Goldmünzen gebracht

Dossenheim. Ein Senior ist in Dossenheim von Trickbetrügern um 4.000 Euro und zehn Goldmünzen gebracht worden. Im Zusammenhang mit der Tat steht der Verdacht eines Raubs, teilte die Polizei am Montag mit. Zunächst hatte sich ein vermeintlicher Sparkassenmitarbeiter unter dem Vorwand von unregelmäßigen Kontobewegungen bei dem älteren Herren gemeldet. „Unter Einbindung einer weiteren Person, eines angeblichen Polizeibeamten, überzeugten die Anrufer den Mann durch ihre geschickte Gesprächsführung, dass sein Eigentum in Gefahr sei und boten ihre Hilfe an“, berichtete die Polizei weiter. Die Täter forderten den Geschädigten bei dem Vorfall am Samstagnachmittag schließlich dazu auf, sich mit dem Bargeld und den Goldmünzen in den Frauenpfad zu begeben, damit der angebliche Polizist die Gegenstände fotografieren könne.

Dort kam der Senior mit einem Unbekannten in Kontakt, der ihm nach einem kurzen Wortwechsel den Beutel entriss, in dem sich die Wertgegenstände befanden. Daraufhin stieß der Unbekannte den Geschädigten zu Boden und rannte zu einem Auto, in dem ein Komplize wartete. Beide flüchteten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen oder weißen SUV des Herstellers Skoda gehandelt haben.

Der Geschädigte wurde bei dem Übergriff an einem Knie und einer Hand verletzt. Zeugen kamen ihm zur Hilfe und verständigten die Polizei. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Die Polizei beschrieb den Abholer der Wertgegenstände mit einer Größe von 1,70 bis 1,75 Metern und in einem geschätzten Alter von etwa 40 Jahren. Er habe einen dunklen Kinnbart getragen und war zum Tatzeitpunkt mit einer kurzen, weißen Hose und einem dunklen Oberteil bekleidet. Er sprach mit osteuropäischem Akzent.

Der Fahrer des Fluchtwagens wurde laut Polizei auf 30 bis 35 Jahre geschätzt und hatte wie der Abholer eine Größe von etwa 1,70 bis 1,75 Metern. Der Mann habe einen leicht gebräunten Teint aufgewiesen. Er war mit einer beigen kurzen Hose und einem dunkelbraunen Pullover bekleidet und sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.