Benz-Wagen zu ersteigern

Eine Alternative zu den ausgefallenen Oldtimermärkten bietet die zweitägige Automobilia-Auktion am Freitag, 7., und Samstag, 8. Mai, in Ladenburg. Das dortige Auktionshaus versteigert nämlich bei einer Saalauktion ohne persönlich anwesendes Publikum viele, seltene Oldtimer-Ersatzteile, unter anderem von Ferrari, Mercedes-Benz und Porsche. Auch Komplettfahrzeuge kommen unter den Hammer: Neben VW-Fahrzeugen und einem Renntransporter kann via Internet ein voll funktionsfähiger 1:1-Nachbau des Benz-Patentmotorwagens ersteigert werden.

AdUnit urban-intext1

Die Rennsportlegende Jochen Mass ist mit Pokalen vertreten. Der Nachlass des früheren Rennfahrers Klaus Steinmetz gilt als wahrer Schatz auch an Bildern und Rennanzügen. Auch diesmal sei es die „bunte Mischung aus Ersatzteilen, Raritäten, Verkaufsunterlagen, Modellen und Plakaten, die die Auktion so interessant macht“, teilen die Veranstalter um Marcel Seidel mit.

Rund 3400 Lots, also Gegenstände oder Gruppen von Gegenständen, sollen an den beiden Tagen zum Aufruf kommen. Katalog und Anmeldung im Internet: www.automobilia-ladenburg.de. pj