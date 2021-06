Bei dieser Ausstellung hat jeder Ort sein eigenes Konzept

Die Ausstellungsreihe „Radiale – Kunst im Kreis“ ist seit Donnerstag jetzt auch in Präsenz erlebbar – und sie ist in Ladenburg, Walldorf, Neckargemünd und Sinsheim jetzt noch bis 27. Juni geöffnet.

„Mehr als verdient“

Nachdem Landrat Stefan Dallinger vor knapp sechs Wochen die Ausstellung lediglich virtuell eröffnen konnte, freut er sich sehr, dass aufgrund der sinkenden Inzidenzzahlen im Rhein-Neckar-Kreis und den damit verbundenen Lockerungen der Besuch der Radiale-Orte in Präsenz möglich ist. „Das haben die Künstlerinnen und Künstler genau wie die Organisatoren mehr als verdient, dass ihre tolle Kunst auch vor Ort bewundert werden kann“, erklärte der Landrat zu den nun möglichen Direktbesuchen.

Verlängerte Öffnung Öffnungszeiten: Donnerstags, 16 bis 19 Uhr, sonntag,s 14 bis 18 Uhr. Die Ausstellungen wurden bis zum 27. Juni verlängert. Der Eintritt ist an allen „Radiale“-Ausstellungsorten frei. Kontaktnachverfolgungsbogen unter www.kultur-im-kreis.net Weitere Informationen unter www.radiale.net

In dem vom Amt für Schulen, Kultur und Sport organisierten Format werden insgesamt 14 künstlerische Positionen aus der Metropolregion Rhein-Neckar an vier verschiedenen Ausstellungsorten (das Kreisarchiv Ladenburg, die Alte Apotheke und die Ehemalige Synagoge Walldorf, das Kommandantenhaus Dilsberg und die Stiftskirche Sunnisheim) im Landkreis in einem jeweils ortsspezifischen Ausstellungskonzept präsentiert.

An den Ausstellungsorten Ladenburg und Walldorf wurde der Ausstellungszeitraum außerdem bis zum 27. Juni verlängert, so dass die Ausstellung nun an allen vier „Radiale“-Orten einheitlich bis einschließlich Sonntag, 27. Juni, zu sehen sein wird.

Nachweise erforderlich

Voraussetzung für einen Ausstellungsbesuch ist neben der Vorlage eines Nachweises über eine vollständige Impfung, die Genesung oder eines tagesaktuellen negativen Corona-Tests auch die Kontaktdatenerhebung – dies ist an allen Ausstellungsorten mittels der Luca-App via Smartphone möglich.

Zusätzlich stehen Kontaktnachverfolgungsbögen in Papierform vor Ort bereit oder es kann ein vorausgefülltes Formular (abrufbar unter www.kultur-im-kreis.net) zum Ausstellungsbesuch mitgebracht werden.

