Ladenburg. Das Veranstaltungsteam der „Kulturwerkstatt“ Am Sägewerk 22 in Ladenburg freut sich auf den Auftritt der Beatles-Coverband Get Back aus Viernheim am Freitag, 17. März, um 20 Uhr.

Die erfahrenen Musiker Bernd Hofmeister, Klaus Schmidt, Uli Endres und Bruno Sindermann bringen neben den unvergesslichen Songs der berühmten Liverpooler Vorbilder Geschichten und Anekdoten mit. In der Pause will Gastgeber Arno Folger die Grillsaison eröffnen (Mail: KulturwerkstattLadenburg@online.de).