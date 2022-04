Bauern wollen eine „faire Entschädigung“

Die Planung für die Süddeutsche Erdgasleitung (SEL) ist in vollem Gange. Die 250 Kilometer lange und potenziell auch wasserstofftaugliche Rohrleitung von Lampertheim bis nach Bayern führt durch viele Stadt- und Gemeindegebiete der Region (diese Redaktion berichtete bereits ausführlich). Neben Heddesheim, Dossenheim und Edingen-Neckarhausen – die neue Leitung wird unter dem Flussbett hindurch gepresst – soll in Ladenburg ab 2025 Ackerboden auf rund sieben Kilometern Länge aufgegraben werden, um die Rohre einzubauen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wo die SEL innerhalb des festgelegten Korridors grundstückscharf verlaufen soll, wird erst 2023/24 festgestellt. Dass vor allem Landwirtschaft und Baumschulen von dem Vorhaben betroffen sind, hatte Bürgermeister Stefan Schmutz bereits Ende Oktober bei der erstmaligen Präsentation des Projekts im Ladenburger Gemeinderat festgestellt. Jetzt war die für den hiesigen Streckenabschnitt zuständige Projektleiterin Maren Raubenheimer vom verantwortlichen Unternehmen Terranets BW mit mehreren Mitarbeitenden erneut zu Gast im Domhofsaal: Dort diente ein sogenannter Infomarkt dazu, die Öffentlichkeit frühzeitig einzubeziehen. „Wir bedanken uns für das Wissen über regionale Begebenheiten, das rund zehn teilnehmende Personen sachlich und konstruktiv mit uns geteilt haben“, schreibt Unternehmenssprecherin Rebecca Penno nach der Veranstaltung auf Anfrage. Auch Informationen zu Vorkommen von geschützten Bibern und Feldhamstern sowie über Obstbestände habe man mitgenommen.

Wie lautet die Infomarkt-Bilanz des örtlichen Bauernverbands? „Wenn die zu erwartenden Eingriffe wirklich fair entschädigt werden, wie angekündigt, geht das in Ordnung“, sagt Sprecher Steffen Linnenbach. Der Landwirt weiß, dass Erträge im Bereich der bestehenden Gasleitung beispielsweise im landwirtschaftlich geprägten Stadtteil Neuzeilsheim „deutlich schlechter“ ausfallen als vor dem Eingriff. Man habe den Landwirten jedoch versichert, so Linnenbach, den Boden beim Rohrleitungsbau diesmal schichtweise nach Horizonten abzutragen und getrennt zu lagern. „Nach Fertigstellung der Arbeiten werden die Bodenschichten sorgfältig in der entsprechenden Reihenfolge wieder eingebracht“, heißt es bei Terranets.

„Das Vorhaben ist ein großer Einschnitt für uns, weil da in der Summe viel wertvolle Fläche verloren geht, aber man muss es fürs Allgemeinwohl hinnehmen – das war bei der alten Leitung auch schon so“, sagt Baumschulbesitzer Andreas Huben auf Anfrage. Dabei ist ihm durchaus bewusst, dass in einem zwölf Meter breiten Streifen über der neuen Rohrleitung aus Sicherheitsgründen keine tiefwurzelnden Pflanzen mehr erlaubt sind.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Regionale Naturschutzverbände üben in ihrer Stellungnahme von Ende 2021 stärker Kritik an der Leitung, die im Abschnitt von Mannheim über Heidelberg nach Hüffenhardt auf 63 Kilometern Länge im Regierungsbezirk Karlsruhe „artenreiche Schutzgebiete und Weinberge“ kreuze. So könnte die Leitung das Biber-Revier am Rombach „massiv stören“. Im Bereich Schwabenheimer Hof seien Streuobstwiesen und Steinkauz-Habitate zu beachten. Obendrein torpediere man mit dem Fokus auf einem fossilen Energieträger das Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Und Wasserstoff sei für Privathaushalte nicht effizient.

Terranets-Sprecherin Penno verteidigt die Erdgasleitung: „Um auch bei steigender Nachfrage eine sichere Versorgung zu gewährleisten, ist der Ausbau notwendig.“ Wegen der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf den Energiemarkt beschleunige sich die Umstellung auf Wasserstoff voraussichtlich noch, so dass mit einem „deutlich früheren Anstieg des Bedarfs“ zu rechnen sei. „Deshalb bereiten wir uns darauf vor, sofern erforderlich, Leitungsabschnitte bereits vor 2035 auf den Transport von Wasserstoff umzustellen“, so Penno.

Info: Infos auf der Projektwebseite: www.terranets-sel.de