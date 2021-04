Bauarbeiter von Stahlträger getroffen – schwer verletzt

St. Leon-Rot. Ein Bauarbeiter ist bei einem Arbeitsunfall in St- Leon-Rot schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag, wurde der 25-Jährige am Montagvormittag von einem schwenkenden, rund 500-Kilogamm schweren Stahlträger auf einer Baustelle an der A5 getroffen, während er Schweißarbeiten durchführte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in einer Klinik. Lebensgefahr bestand nach weiteren Informationen der Polizei zunächst nicht.

Das Gewerbeaufsichtsamt des Rhein-Neckar-Kreises wurde verständigt. Die Ermittlungen dauern an.