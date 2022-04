Bau der Sport-Kita verzögert sich

Zwei schlechte Nachrichten hatte der Bürgermeister für den Heddesheimer Gemeinderat am Ende der Sitzung vergangene Woche: „Das Rathaus hatte einen Dachschaden“, informierte Michael Kessler die Mitglieder des Gremiums. Feuchtigkeit sei übers Flachdach ins Gebäude eingedrungen, die Reparaturarbeiten hätten rund 24 000 Euro gekostet. Noch gravierender hörte sich allerdings die Botschaft an, dass sich der Bau des Sportkindergartens wahrscheinlich bis in den Sommer 2023 verzögern wird.

Kostenüberschreitung droht

Die Ausschreibungen der Gewerke für die Kita machen Kessler Kummer. So seien beispielsweise für die Holzbauarbeiten überhaupt nur zwei Angebote eingegangen. Eines konnte erst gar nicht gewertet werden, das andere habe 500 000 Euro über der Schätzung gelegen, erklärte der Bürgermeister und betonte: „Das war kein wirtschaftlich tragbares Angebot.“ So drohe eine Kostenüberschreitung im siebenstelligen Bericht.

Ein weiteres Hindernis beim Bau der Kita im Sportgelände sei, dass im Moment die Baubranche voll ausgelastet sei. „So können wir unseren Zeithorizont nicht umsetzen“, bedauerte der Bürgermeister, dass der geplante Fertigstellungstermin März 2023 so nicht gehalten werden könne. Als Interimslösung biete sich nun das Jugendhaus an.

Firmen ausgelastet

Mit einem „modifizierten Leistungsverzeichnis, bei dem wir Dinge herausnehmen“, will Kessler gegensteuern. Auch sollen Gleitklauseln in die Ausschreibungen aufgenommen werden. „Diese angespannte Situation gilt für alle unsere Gewerke, das geht querbeet“, ergänzte Bauamtsleiter Christian Pörsch. Das mit den Preisschwankungen im Baugewerbe gehe im Moment sehr schnell.

„Das werden wir auch bei kommenden Ausschreibungen erleben“, mahnte der Fachmann, was Gemeinderat und Architekt Rainer Lang (SPD) bestätigte: „Die Firmen verlangen im Moment Tagespreise.“ „Vielleicht beruhigt sich der Markt ja wieder, so dass wir die Kita dann im Sommer 2023 eröffnen können“, hofft Kessler.