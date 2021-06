Rhein-Neckar. Die AWO Rhein Neckar sucht noch Freiwillige für ein Freiwilliges Soziales Jahr und einen Bundefreiwilligendienst in sozialen Bereichen wie Sozialpsychiatrie, Kinderkrippen, Schulbegleitung, Tagespflege Senioren. Ein Freiwilligendienst bietet Gelegenheit, einen Beruf genauer unter die Lupe zu nehmen und praktische Erfahrungen zu sammeln. Viele Ausbildungsstätten erkennen den Freiwilligendienst an und auch für ein Studium wird die Wartezeit angerechnet. Er dauert in der Regel zwölf Monate und wird vergütet. Beim Bundesfreiwilligendienst können Interessierte auch über 27 Jahre alt sein und es ist Teilzeit möglich. Weitere Infos unter www.awo-rhein-neckar.de, telefonisch unter 06201/ 485 34 33 oder nach E-Mail-Anfrage an heike.wirsching@awo-rhein-neckar.de.

