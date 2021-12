AWO mit „Wasser unterm Kiel“

Es liegen schwierige Jahre hinter der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Rhein-Neckar. „Aber jetzt haben wir wieder eine Handbreit Wasser unterm Kiel“, sagt Gerhard Kleinböck, der seit 2016 Vorsitzender des Kreisverbandes ist. Es ist ein alter Seemannsgruß, mit dem Kleinböck zum Ausdruck bringen will, dass er nicht mehr befürchtet, das „AWO-Schiff“ könnte doch noch auf Grund laufen.

Gemeinsam mit den beiden Geschäftsführerinnen Bettina Latsch, die seit November 2017 im Amt ist, und der ehemaligen Mannheimer Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb, die seit Februar 2020 an Bord ist, hatte Kleinböck am Mittwoch zu einem Pressegespräch gebeten, um über die aktuelle Lage zu berichten.

Wieder schuldenfrei

Die wichtigste Botschaft von Vorstand und Geschäftsführung: Die AWO Rhein-Neckar ist wieder schuldenfrei. 2020 konnte sogar ein Jahresüberschuss erzielt werden. Und seit Januar 2021 kommt der AWO-Flächentarifvertrag zur Anwendung, aus dem der Kreisverband 2012 ausgestiegen war. Im Durchschnitt seien dadurch die Gehälter der 350 Mitarbeiter um rund zehn Prozent gestiegen. In der Bilanz für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des gemeinnützigen Vereins werde dies 2021 – bei einer Bilanzsumme von rund zehn Millionen Euro – mit zusätzlichen Personalkosten in Höhe von rund 350 000 Euro zu Buche schlagen.

Dieses Geld zu erwirtschaften, bleibt indes eine Herausforderung. Daraus machten weder Kleinböck noch Latsch und Freundlieb einen Hehl. So habe man im operativen Geschäft im Jahr 2020 einen Überschuss von 240 000 Euro erzielt. Zumindest von den Altlasten, welche die AWO an den Rand der Insolvenz gebracht hatten, hat man sich mit einem radikalen Schritt getrennt: Die Immobilie in der Weinheimer Burggasse, welche die AWO 2011 für rund fünf Millionen Euro gebaut hat, wurde Anfang 2020 an eine Investmentgesellschaft der Gothaer Versicherung verkauft. Dies sei die Voraussetzung für den dringend notwendigen Neuanfang gewesen, betonten Kleinböck und Latsch. Seither ist die AWO Mieter im ehemals eigenen Haus; der Mietvertrag hat nach Auskunft der beiden Geschäftsführerinnen eine Laufzeit von 30 Jahren.

Fragen drängen sich auf

Am liebsten hätte Kleinböck auf eine öffentliche Vergangenheitsbewältigung verzichtet. Aber Fragen nach den Ursachen der Schieflage und nach den Verantwortlichen drängen sich natürlich auf. Er habe, sagte Kleinböck, eine prekäre Situation vorgefunden, als er 2016 das Amt des Vorsitzenden vom mittlerweile verstorbenen Bruno Sauerzapf übernahm. Eine mangelhafte Kontrolle des Vorstandes auf den – mit einer Generalvollmacht ausgestatteten – damaligen Geschäftsführer seien Hauptgründe für die großen Probleme gewesen. Zudem habe man die wiederholten Warnungen der Wirtschaftsprüfer in den Wind geschlagen. Seit dem Neubau in der Burggasse 2011 seien bis 2016 Verluste in sechsstelliger Höhe entstanden, machte Kleinböck deutlich. Deshalb habe er 2017 dem damaligen Geschäftsführer gekündigt.

Ein anschließender Prozess vor dem Arbeitsgericht endete mit einem Vergleich, der wegen eines fragwürdigen – über das Renteneintrittsalter hinaus unbefristet geltenden – Arbeitsvertrag erneut teuer für die AWO wurde.

Jeden Stein umgedreht

Ab 2018 habe man dann jeden Stein umgedreht, um die Baustellen zu identifizieren und Lösungen zu erarbeiten. Dazu gehörte die Trennung von einigen Angeboten, die betriebswirtschaftlich nicht tragbar waren, wobei man sich stets darum bemüht habe, dass die betroffenen Mitarbeiter entweder vom neuen Betreiber übernommen oder bei der AWO an anderer Stelle eingesetzt werden konnten.

Zudem habe man viele Gespräche mit Fördermittelgebern geführt, um wieder Vertrauen aufzubauen, ergänzte Freundlieb. Sie sei sehr dankbar, dass dies in den allermeisten Fällen gelungen sei. Der strenge Konsolidierungskurs wäre nach ihrer Überzeugung aber ohne das gesamte Team der AWO nicht umsetzbar gewesen, sagte Freundlieb, die sich nun in den Ruhestand verabschiedet. Am 1. Februar 2022 soll ein Nachfolger ihre halbe Stelle antreten. Den Namen des neuen Geschäftsführers nannte Kleinböck nicht, da dieser noch in einem anderen Arbeitsverhältnis steht. pro

