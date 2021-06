Schriesheim. Am Samstag, 5. Juni, können Schadstoffe von 8 bis 12 Uhr am Schriesheimer Verkehrsübungsplatz in der Bismarckstraße/Steinachstraße beim AVR-Schadstoffmobil abgegeben werden. Schadstoffe, wie flüssige Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel, Rostschutzmittel, Spraydosen, Reinigungsmittel werden angenommen.

