Autofahrer fährt gegen Frau auf Supermarkt-Parkplatz in Schriesheim

Schriesheim. Eine Frau ist am Sonntag gegen 14.15 Uhr von einem Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Schriesheimer Säulenweg angefahren worden. Obwohl die 40-Jährige in einer Parklücke stand, um sie für eine Freundin freizuhalten, parkte ein Mercedes-Fahrer ein und fuhr dabei gegen ihre Beine. Wie die Polizei berichtet, gerieten beide in einen Streit bis der Fahrer schließlich davon lief. Die verletzte 40-Jährige verständigte noch einen Rettungswagen, der sie in ein Krankenhaus brachte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06201/10030 zu melden.

