Autodiebe unterwegs

Unbekannte Täter haben in Mannheim und Edingen-Neckarhausen jeweils ein Auto der Marke Land Rover entwendet. Beide Fahrzeuge waren im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, gestohlen worden, teilte die Polizei mit. Es entstand jeweils erheblicher Diebstahlschaden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Tat in Edingen-Neckarhausen bezifferte die Polizei den Schaden auf 110 000 Euro. In der Neckarhauser Straße hatten die Unbekannten mutmaßlich die Keyless-Go-Funktion eines vor der Wohnanschrift des Besitzers geparkten Range Rovers überwunden. Auf welche Weise das gelang, war zunächst ungeklärt und wurde ermittelt.

Tatzusammenhang wird geprüft

Das zweite Auto wurde in der Oberrotweiler Straße im Mannheimer Stadtteil Seckenheim entwendet . Wie die Unbekannten in das Fahrzeug gelangten, wurde von der Polizei zunächst ebenfalls noch ermittelt. Bei dem Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von rund 40 000 Euro.

Mehr zum Thema Blaulicht Zwei Land Rover in Edingen-Neckarhausen und Mannheim gestohlen Mehr erfahren

Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen einen Zusammenhang zwischen den Taten. Hinweise von Zeugen in beiden Fällen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen. pol/kpl