Wiesloch. Bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagabend auf der K4173 bei Wiesloch haben sich zwei Personen verletzt. Nach Informationen der Polizei überschlug sich das Fahrzeug bei dem Unfall. Ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, dass der 20-jährige Fahrer gegen 21.30 Uhr in einer Linkskurve aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte. Neben dem Überschlag sei das Auto zudem gegen eine Böschung geprallt.

Der Fahrer und der 23-jährige Beifahrer seien zum Teil schwer verletzt in Kliniken eingeliefert worden. Die Kreisstraße wurde nach Angaben des Mitarbeiters in beide Richtungen für zwei Stunden gesperrt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.