Ausstellung über Frauenrechte

Die IGP Interessengemeinschaft Partnerschaft Plouguerneau zeigt in Kooperation mit der Uni Mannheim und der Deutsch-Französischen Vereinigung von Samstag, 17. Juli, bis Sonntag, 27. Juli, die von Caroline Mary initiierte Wanderausstellung „Frauenrechte: Deutsch-französische Perspektiven“. Diese Ausstellung im Schloss Neckarhausen soll den Fortschritt der Rechte der Frauen in beiden Ländern dokumentieren. Um der Ausstellung im Schloss zu Neckarhausen eine unterhaltsame Note zu verleihen, wurden die Texte mit humoristischen Zeichnungen illustriert, die von Zeichner und Historiker Guillaume Doizy angefertigt wurden. Das Projekt wird vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds unterstützt. Die Anmeldung zur Vernissage erfolgt per E-Mail an: igp@igp-jumelage.de Öffnungszeiten sind am Samstag, 17 Juli, von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag, 18. Juli, sowie am Samstag und Sonntag, 24./25. Juli von 15 bis 18 Uhr. An Werktagen ist die Schau von 17 bis 19 Uhr zu sehen. mic

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1