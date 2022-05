Auffahrunfall durch Fahrradfahrer

Wiesloch. Wegen eines Fahrradfahrers sind zwei Fahrzeuge am Dienstagmorgen in Wiesloch zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, musste eine 47-Jährige Autofahrerin stark abbremsen, als der Radfahrer gegen 08.30 Uhr verbotswidrig den Fußgängerüberweg in der Schwetzinger Straße überquerte. Eine 32-jährige Ford-Fahrerin fuhr ihr dadurch auf, wobei sich die 47-Jährige durch den Aufprall leicht verletzte. Der Fahrradfahrer fuhr unvermittelt davon. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

