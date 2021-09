Die Corona-Pandemie-Lage im Rhein-Neckar-Kreis bleibt unübersichtlich. Nach leichten Anstiegen in den vergangenen Tagen sind die Fallzahlen am Dienstag wieder deutlich gesunken. An dem betreffenden Tag gab es bei nur acht Neuinfektionen noch 518 „aktive Fälle“ – also Menschen, die aktuell mit Sars-CoV-2 infiziert sind und sich deshalb in Isolation begeben mussten. Am Vortag waren es noch 582

