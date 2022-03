Attraktion für Frauen schließt bald

Dass „Linea – Schuhe und mehr“ in der Ladenburger Altstadt in wenigen Wochen schließt, hat sich im Nu verbreitet. Für viele Frauen in der Region und darüber hinaus zählt dieses Geschäft ohne Übertreibung zu den Sehenswürdigkeiten der alten Römerstadt. Kein Wunder: Sind doch Damenschuhe vor allem von exklusiven italienischen Firmen seit 32 Jahren die Spezialität von Ulla Selig, die das Geschäft in der Hauptstraße 16 seit März 1997 zusammen mit Christa Pittner führt.

Das Damenschuh- und Taschengeschäft „Linea“ schließt bald. © Peter Jaschke

„Ein hochwertiger Schuh, der kostet einfach“, weiß Selig und fügt hinzu: „Reich sind wir trotzdem nicht geworden.“ Pittner ergänzt: „Aber wir haben das Geschäft mit umso mehr Leidenschaft geführt.“

Pandemie hat Nerven gekostet

Beide Frauen pflegen schon immer einen freundlich-lockeren Stil. Doch Corona hat beide viel Nerven gekostet. Vor allem der Einkauf ohne Messen, nur noch über Kataloge oder Fotos. „Man muss Schuhe aber fühlen und die Farben dabei sehen können“, erklärt Selig. So sei es – freilich nur ein bisschen auch mit Blick aufs Alter – an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen, selbst wenn es schwer falle. „Als bekannt wurde, dass wir aufhören, kamen viele mit Blümchen und sagten: Ihr könnt doch nicht…“, erzählt die bald 75-jährige Pittner. „Frauen lieben Schuhe“, lautet ihr Fazit.

„Ich war angenehm überrascht über das wirklich ernst gemeinte Bedauern von vielen“, bekräftigt Selig, die Sozialarbeit studiert hat. Weil ihr Mann geschäftlich oft in der Region zu tun hatte und die Waldorfschule in Wieblingen für die Kinder gut erreichbar war, zog die Familie nach Ladenburg. „Ich hatte immer im Kopf, etwas Besonderes mit Schuhen zu machen, weil Schuhe etwas Besonderes sind“, sagt Selig. 1990 fand sie diesen Miniladen, ein früheres Blumengeschäft. Den Raum nebenan, der erst vor etwa zehn Jahren hinzukam, nutzte damals noch die frühere „Spielzeugschachtel“. Seligs erste Geschäftspartnerin Marion Metz war im Hauptberuf Lehrerin an der Schlossschule Ilvesheim. Der Name Linea drückte aus, dass es vom Stil her um klare Linien geht. Seligs Schwager besorgte als Architekt die zeitlos geschmackvolle Innengestaltung.

Theater in der Freizeit

In ihrer Freizeit wirkten die Gründerinnen in der Theaterinitiative Ladenburg (TiL) mit, zu der schon damals längst auch die heutige Mitinhaberin Pittner gehörte. Weil Frauennetzwerke nun mal funktionieren, stieg die frühere Exportleiterin vor 25 Jahren bei Linea ein. Metz war es zu viel geworden. Nach dem Ausbau des Ladengeschäfts durch den neuen Vermieter änderte sich räumlich vieles zum Besseren.

Selig sagt: „Diese wunderschöne Stadt verdient es, ein paar besondere Läden zu haben, weil sie stark frequentiert wird und lebendig bleiben muss – nur Gastronomie wäre da langweilig.“ Deshalb werden Nachfolgerinnen gesucht. Selig hofft, „dass zwei Frauen weitermachen, vielleicht noch um Kinderschuhe erweitert – das fände ich toll“.