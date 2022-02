Arbeiten an der Weschnitz

Der Neubau des Hochwassermeldepegels „Pegel Weinheim“ und die parallel dazu laufende Böschungssanierung in der Weschnitz werden Anfang März wieder aufgenommen. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Mitte September vergangenen Jahres waren die Bauarbeiten aufgrund der Sperrung des Saukopftunnels (B 38) mit einer Umleitung über die Birkenauer Talstraße vorübergehend eingestellt und die halbseitige Sperrung der Birkenauer Talstraße aufgehoben worden. Aufgrund der typischerweise erhöhten Wasserstände im Winter und Herbst wurde die Baupause bis zum Frühjahr verlängert.

Die Pegeltreppen an der Weschnitz sind bereits fertig. © WALD + CORBE Consulting

Die Arbeiten werden am 7. März wieder aufgenommen. Dafür wird die Birkenauer Talstraße zwischen der Erbsengasse und der Grundelbachstraße erneut halbseitig gesperrt. Zusammen mit den Abflussdaten des unterstromigen Pegels „Weinheim-SKA (Seilkrananlage)“ an der Fußgängerbrücke in Verlängerung der Erbsengasse können insbesondere Hochwasservorhersagen gemacht werden.

Bisher wurden die Gewässersohle sowie die Böschungen im Pegelbereich gepflastert. Auch die sogenannten Pegeltreppen wurden eingebaut. In der Rinne der Pegeltreppe auf der Straßenseite werden sich später die Messsonden zur Wasserstandsmessung befinden. Der Anschluss an den neuen Schaltschrank am Geländer der Birkenauer Talstraße wird bis zum Sommer hergestellt.

Gewässer ökologisch verbessert

Zudem werden bis zum Sommer die Böschungen zwischen dem neuen Pegel und der Fußgängerbrücke saniert. Mit der Sanierung wird die Gewässerökologie aufgewertet. So bietet die Weschnitz zukünftig mehr Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Zudem wird es den Tieren erleichtert, diesen Abschnitt zu passieren. Hierfür werden unter anderem eine Niedrigwasserrinne und Flachwasserzonen für Jungfische hergestellt, ein Fischunterstand gebaut sowie vereinzelte Störsteine gesetzt. red

