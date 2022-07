Applaus für Musical beim Gemeindefest

Ilvesheim. Nach vier Monaten intensiver Probenarbeit war es für die jungen Sänger der im vergangenen Jahr gegründeten Kindersingschule der evangelischen Kirchengemeinde Ilvesheim am Samstag endlich so weit: Die Truppe unter der Leitung von Gemeindediakonin Frauke Manske und Chorleiter Alexander Albrecht eröffnete das jährliche Gemeindefest mit ihrem ersten Musical „Israel in Ägypten“ von Thomas Riegler. Für die musikalische Untermalung sorgte ein kleines Ensemble bestehend aus Yannick Schwencke (Klavier), Katharina Gortner (Posaune) und Amelie Gubbe (Violine).

Vertont wird das zweite Buch Mose, auch bekannt als Exodus, in dem das israelische Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit wird. Der Pharao weigert sich gegenüber Mose mehrmals, sein Volk ziehen zu lassen, auch als Plagen über das Land hereinbrechen: Egal ob Frösche, Heuschrecken oder Stechmücken – alle verkörpert von den jüngsten Sängern – können ihn nicht umstimmen. Erst nach der zehnten Plage, einem Todesengel, gibt der Pharao nach und die Israeliten sind befreit.

Das Musical „Israel in Ägypten“ eröffnete das Gemeindefest. © Melanie Kummer

Das doch eher ernste Thema wurde immer wieder kindgerecht mit humorvollen Momenten aufgelockert, zum Beispiel durch eine Ode an die Kuh Babette. Albrecht habe das Stück als Kind selbst gespielt und wollte es deswegen aufführen, erklärte Manske.

Chor und Solisten im Alter zwischen drei und zehn Jahren beeindruckten die volle Kirche nicht nur mit den liebevoll gestalteten Kostümen und Bühnenbildern, sondern auch mit ihrem Spaß am Singen und Spielen. Für die Standing Ovations revanchierten sie sich mit einer Zugabe. Manske bedankte sich zum Abschluss bei den jungen Sängern, den Musikern und den tatkräftigen Helfern im Hintergrund, ohne die alles nicht möglich gewesen sei.

Doch damit war der Tag noch nicht zu Ende: Beim Gemeindefest konnten sich Besucher und Darsteller mit süßer und deftiger Verpflegung stärken. Weitere Programmpunkte waren neben einer Schokokussschleuder für Kinder und Junggebliebene auch ein Unterhaltungsprogramm der Kindertagesstätte Sonnenburg.

Für ein musikalisches Intermezzo sorgten Auftritte der Tanzgruppen „Dance Monkeys“ und „Shining Dance Girls“ unter der Leitung von Hanna Beckemeier, sowie der Kirchenchor, geleitet von Albrecht, mit Schumanns „Zigeunerleben“ und einem Kanon zum Mitsingen. Das Gemeindefest klang mit einer musikalischen Abendandacht aus.