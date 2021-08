Die Corona-Infektionszahlen im Rhein-Neckar-Kreis steigen unaufhaltsam weiter. Am Freitag meldete das Kreis-Gesundheitsamt 28 neue Fälle einer Sars-CoV-2-Infektion, somit sind derzeit 173 Menschen mit Corona infiziert – so viele wie zuletzt am 15. Juni.

Festzustellen ist, dass der Rhein-Neckar-Kreis dem bundesweiten Trend folgt und unaufhaltsam auf die vierte Welle zusteuert.

...