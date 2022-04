Anmeldung zu Gottesdiensten

Rhein-Neckar. Die Seelsorgeeinheit St. Martin bittet um Verständnis, dass für die Gottesdienste an den Tagen vom 14. bis 18. April eine Anmeldung in einem Pfarrbüro erforderlich ist, um die Maximalzahl der Mitfeiernden nicht zu überschreiten. Die Anmeldung kann telefonisch über das jeweilige Pfarrbüro oder Mail an info@st.martin-ma.de bis spätestens Mittwoch, 13. April, 12 Uhr, erfolgen. Wer trotz Anmeldung nicht zum Gottesdienst gehen kann, wird um Abmeldung bis Donnerstag, 14. April, über ein Pfarrbüro oder die zenbrale Verwaltung (Tel. 0621/300 85 504) gebeten.

