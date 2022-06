Angebot in Dossenheim ausgebaut

Dossenheim. Pünktlich vor den Sommerferien hat stadtmobil in Dossenheim eine weitere CarSharing-Station in Betrieb genommen. Das zusätzliche Auto schließt eine Lücke im Stationsnetz und steht im Neubaugebiet West II. Der Ford Fiesta an der Station Anne-Frank-Straße 22 ist der siebte Kleinwagen und das elfte Fahrzeug insgesamt, das den fast 250 Kunden vor Ort zur Verfügung steht.

Nicht nur das gute Kundenwachstum in Dossenheim ermöglichte das zusätzliche Auto, sondern auch der Umstand, dass eine Familie einen Stellplatz zur Verfügung stellt. Da auch eine Lademöglichkeit vorhanden ist, kann der aktuelle Kleinwagen nächstes Jahr gegen ein Elektroauto getauscht werden.

19 Nutzer auf 1000 Einwohner

Insgesamt ist Dossenheim die Gemeinde mit dem besten CarSharing-Angebot im Rhein-Neckar-Kreis. Mit 19 CarSharing-Nutzern auf 1000 Einwohner liegt der Ort weit vor der zweitplatzierten Stadt Weinheim. Von den von stadtmobil Rhein-Neckar bedienten Kommunen hat nur Heidelberg mit 28 mehr Kunden pro 1000 Einwohner.

Kunden haben deutschlandweit Zugriff auf rund 5000 Fahrzeuge bei stadtmobil und Partnern. Weitere Informationen gibt es unter www.stadtmobil.de oder telefonisch unter 0621/12 85 55 85. red