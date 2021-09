Sein Vorschlag ist ohne Zweifel der originellste von allen: Auf der Fähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg will sich Alexander Föhr (41) den Fragen des „MM“ im Vorfeld der Bundestagswahl stellen. Das Video entsteht am Ufer, die Fotos an Bord der schwimmenden Brücke. Doch nach wenigen Metern des Weges auf die andere Seite des Neckars ist klar: Das Rattern der Antriebskette und das Tuckern

...