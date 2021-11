Aktuell 914 Menschen infiziert

Im Rhein-Neckar-Kreis sind am Mittwoch 49 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Wie das Landratsamt mitteilte, befinden sich aktuell 914 Menschen wegen eines positiven Corona-Testergebnisses in Isolation. Die Zahl dieser sogenannten aktiven Fälle ist im Vergleich zum Dienstag um 33 gesunken.

In Baden-Württemberg gilt seit Kurzem die Warnstufe (wir berichteten). Diese wird erreicht, wenn an zwei auf einander folgenden Werktagen mehr als 250 Intensiv-Betten mit Covid-Patienten belegt sind oder wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge über acht liegt. Dieser Wert gibt an, wie viele Corona-bedingte Klinik-Einweisungen es pro 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen gab.

Blick in die Kommunen

Durch die Warnstufe gelten besonders für Ungeimpfte schärfere Regeln. Sie müssen in vielen Bereichen nun einen PCR-Test vorweisen. Solche Tests gibt es unter anderem an folgenden Standorten (ausdrücklich kein Anspruch auf Vollständigkeit): in Ladenburg in der Hauptstraße, an der Post-Apotheke in Neckarhausen oder in der Praxis Wachter in Schriesheim. Die Kosten dort liegen zwischen 79 und 89 Euro.

Die folgende Übersicht zeigt die aktuelle Corona-Situation in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße – nach folgendem Schema: Fälle insgesamt / neue Infektionen / aktive Fälle.

Edingen-Neckarhausen: 802 / 0 /24

Heddesheim: 640 / 1 / 16

Hirschberg: 400 / 0 / 10

Ilvesheim: 441 / 1 / 10

Ladenburg: 512 / 1 / 14

Schriesheim: 508 / 12 / 48

Weinheim: 2114 / 12 / 69