Aktuell 665 Menschen im Rhein-Neckar-Kreis mit Corona infiziert

Die Zahl der bisher bestätigten Corona-Fälle im Rhein-Neckar-Kreis ist am Donnerstag auf über 24 000 gestiegen. Wie das Landratsamt mitteilte, wurden seit Beginn der Pandemie bereits 24 030 Fälle registriert. Im Vergleich zum Vortag bedeutet das einen Anstieg um 89. Da im selben Zeitraum allerdings nur 52 Genesene hinzukamen, stieg auch die Zahl jener, die wegen eines positiven Testergebnisses aktuell in Isolation sein müssen.

Rapider Anstieg

Kreisweit gibt es derzeit 665 dieser aktiven Fälle. Die Beobachtung der vergangenen Tage und Wochen zeigt, dass der Zuwachs an Gesundeten nicht mehr mit dem Anstieg an Neu-Infektionen Schritt halten kann. Im Vergleich: Am Donnerstag vor einer Woche (26. August) waren es noch 479 aktive Fälle, wiederum eine Woche davor (19. August) 334.

Wie sich die aktuelle Corona-Lage in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße darstellt, zeigt die folgende Übersicht. Vorne steht die Gesamtzahl der Fälle, es folgen die Neuinfektionen und die aktiven Fälle:

Edingen-Neckarhausen: 598/2/13

Heddesheim: 558/3/16

Hirschberg: 352/0/3

Ilvesheim: 391/1/5

Ladenburg: 453/0/9

Schriesheim: 414/2/12

Weinheim: 1812/5/35