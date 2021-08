Aktuell 405 Infizierte

Zwei Schallmauern sind bei den Corona-Zahlen am Montag durchbrochen worden: Das Kreisgesundheitsamt meldete 405 aktive Fälle, das sind Menschen, die aktuell mit Sars-CoV-2 infiziert sind und sich in Quarantäne aufhalten müssen. Zuletzt waren die Fallzahlen am 26. Mai über 400 geklettert (406).

Außerdem überstieg die Sieben-Tage-Inzidenz die 50er-Marke mit 55,3, das war zuletzt am 14. März der Fall gewesen (56,0). Der Inzidenzwert, der dieser Redaktion vom Landesgesundheitsamt übermittelt wird, gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu mit Corona infiziert haben.

In den Kommunen im Verbreitungsgebiet verzeichnet Weinheim die meisten aktuellen Infektionsfälle (23) bei einer Inzidenz von 41,8. Dahinter folgen Schriesheim (12/46,8), Heddesheim (11/68,5) und Ilvesheim (10/64,2).

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (zuerst steht die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern folgen die Neuinfektionen und die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 585 (1/4)

Heddesheim: 542 (1/11)

Hirschberg: 349 (0/2)

Ilvesheim: 386 (1/10)

Ladenburg: 443 (1/6)

Schriesheim: 401 (2/12)

Weinheim: 1778 (2/23)

