ADFC plant Tour und neue Gruppe

Der Kreisverband Rhein-Neckar des Allgemeinne Deutschen Fahrradclubs (ADFC) lädt alle Radinteressierten aus Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Ilvesheim und Ladenburg am Samstag, 23. Oktober, zu einer Radtour durch die genannten Ortschaften ein. Im Anschluss soll über die Perspektive der Gründung einer ADFC-Ortsgruppe „Unterer Neckar“ gesprochen werden.

Los geht es um 14 Uhr am Schloss Neckarhausen in der Hauptstraße 389 in Edingen-Neckarhausen, die Abschlussbesprechung findet im Restaurant „Zum Anker“ im Schwabenheimer Hof statt (bei gutem Wetter im Biergarten). Der ADFC bittet um Anmeldung bis Freitag, 22. Oktober, 12 Uhr, per E-Mail an heidelberg@adfc-bw.de. red