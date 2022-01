Acht neue Todesfälle in fünf Tagen

Seit dem 30. Dezember sind im Rhein-Neckar-Kreis acht weitere Corona-Infizierte verstorben. Das geht aus den im Internet veröffentlichten Zahlen des Landratsamtes hervor. Die Inzidenz geht auf und ab, allerdings sind die Zahlen während der Feiertage erfahrungsgemäß nicht immer auf dem ganz aktuellen Stand. Das Landesgesundheitsamt meldete am Montag eine Inzidenz von 180,6.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße liegt Heddesheim Stand Montag mit einer Inzidenz (Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) von 213 an der Spitze, gefolgt von Edingen-Neckarhausen (176,9) und Weinheim (172,1). Gemessen an der Zahl der Einwohner sind in Heddesheim (8,6 Prozent) und Edingen-Neckarhausen (8,0) die meisten nachgewiesenen Infektionen zu verzeichnen, in Schriesheim (5,7) am wenigsten. Die meisten aktiven Fälle gibt es Stand Montag nach Weinheim (147) in Edingen-Neckarhausen (69), in Schriesheim (48) und in Heddesheim (45).

Nachfolgend die Werte der Kommunen im Überblick (jeweils bisher registrierte Fälle / tagesaktuelle Neuinfektionen / aktive Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 1135/4/69

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Heddesheim: 1009 / 2 / 45

Hirschberg: 643 / 2 / 17

Ilvesheim: 570 / 0 / 24

Ladenburg: 626 / 0 / 33

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Schriesheim: 856 / 0 / 48

Weinheim: 3237 /8 / 147