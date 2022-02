Abschied von Uli Sckerl

Viele Menschen werden am Samstag, 19. Februar, persönlich Abschied nehmen wollen von Uli Sckerl. Der Landtagsabgeordnete der Grünen und Weinheimer Stadtrat war am Montag gestorben. Da anzunehmen sei, dass die 300 Sitzplätze, die bei der Trauerfeier in der Weinheimer Peterskirche zur Verfügung stehen, nicht ausreichen, organisieren Stadt und Kirchengemeinde eine Live-Video-Übertragung in die Stadthalle. Das teilte ein Sprecher der Stadt Weinheim mit. In die Stadthalle werde die Trauerfeier auf einer Video-Leinwand übertragen. Die Trauerfeier beginnt um 14 Uhr, Einlass in die Kirche und auch in die Stadthalle ist ab 13.15 Uhr. Es gilt an beiden Orten die 2G-Regel; ein aktueller Impfnachweise und der Personalausweis sind erforderlich. Es gilt außerdem Maskenpflicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Liturgie und Predigt hält Prälat Traugott Schächtele. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1