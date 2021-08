Abschied nach fast 104 000 Impfungen

Am vergangenen Sonntag, exakt um 19.55 Uhr, wurde die letzte Person geimpft. Um 20 Uhr schloss das Kommunale Impfzentrum (KIZ) in Weinheim seine Türen. Bei ihrem Abschiedsbesuch zwei Tage zuvor dankten Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, und der Weinheimer Oberbürgermeister Manuel Just den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort: „Ohne Ihren tatkräftigen Einsatz wäre es nicht gelungen, eine so große Vielzahl von Personen hier in der Region zu impfen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie lobten das Engagement der Mitarbeitenden und sagten laut einer Mitteilung des Landratsamtes weiter: „Sie alle können stolz darauf sein, was Sie in den zurückliegenden Monaten geleistet haben.“ Als kleines Dankeschön überreichte der Landrat einen Rhein-Neckar-Kreis-Regenschirm, weil „Sie durch Ihre Arbeit einen Schirm über den Rhein-Neckar-Kreis und die ganze Region gespannt haben“.

So wurde in Weinheim geimpft Die vom Rhein-Neckar-Kreis erstellte Impfstatistik für das Kreisimpfzentrum Weinheim: Biontech: Erstimpfung: 36 040, Zweitimpfung: 35 225, Gesamt: 71 265 Moderna: Erstimpfung: 5446, Zweitimpfung: 10 657, Gesamt: 16 060 AstraZeneca: Erstimpfung: 12 385, Zweitimpfung: 3675, Gesamt: 16 060 Johnson&Johnson: 468 (es genügt eine Dosis)

Insgesamt 103 896 Impfungen sind nach Angaben des Landkreises von Ende Dezember 2020 bis Mitte August dieses Jahres im KIZ Weinheim durchgeführt worden. Davon 54 339 Erstimpfungen, 49 557 Personen wurden zum zweiten Mal geimpft. Am letzten Öffnungstag waren es nochmals 209 Impflinge, die sich den Piks in Weinheim abgeholt haben. Verabreicht wurde 172 Mal das Vakzin Biontech, 22 Mal das von Johnson & Johnson und 15 Mal das von Moderna. Pro Tag waren im KIZ Weinheim bis zu 22 Ärztinnen und Ärzte und 20 medizinische Fachkräfte im Einsatz. Zusätzlich waren täglich rund 40 administrative Kräfte unterstützend tätig. Nachdem die baden-württembergische Landesregierung im Juli eine Weiterführung der KIZ bis zum 30. September und die Beendigung des Betriebs der Zentralen Impfzentren (ZIZ) bereits zum 15. August beschlossen hatte, haben die Verantwortlichen der Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises vereinbart, das KIZ Heidelberg-Pfaffengrund und das KIZ Weinheim zum 15. August zu schließen. Für diese beiden Einrichtungen wird das bisher als ZIZ geführte Impfzentrum im Heidelberger Patrick-Henry-Village seit dem 16. August als Impfzentrum Rhein-Neckar betrieben. Das KIZ Sinsheim wird ebenfalls weitergeführt. Beide Impfzentren werden bis zum 30. September weiterbetrieben. In beiden Fällen ist das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis Betreiber im Auftrag des Landes.

In den beiden Impfzentren des Kreises sind dann bis zu 2250 Impfungen täglich möglich. Wer bis zum 15. August seine Erstimpfung im KIZ Heidelberg oder KIZ Weinheim erhalten hat, kann die zweite Dosis im neuen Impfzentrum Rhein-Neckar bekommen. Wer bereits einen gebuchten Termin für eine Impfung in einem der beiden KIZ nach dem 15. August erhalten hat, wird persönlich vom Impfzentrum kontaktiert. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2