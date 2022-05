Ablagen für Pizzakartons an sechs Orten

Ladenburg. Pizzakartons in allen Größen passen in die sechs neuen Metallboxen, die an ebenso vielen Mülleimerstandorten und beliebten Treffpunkten in Ladenburg aufgestellt werden. Die für insgesamt 10 000 Euro eigens angefertigten Sammler aus Stahl haben oben auch Platz für gebrauchte Trinkgefäße und sollen die Stadt ein „Stück sauberer machen“, hoffen Bürgermeister Stefan Schmutz und Bauhofchef Andreas Treiber. Die Freien Wähler Ladenburg hatten die neuen Behälter erfolgreich im Gemeinderat angeregt, um öffentliche Mülleimer von sperrigen Kartons zu entlasten. Das Angebot auch zu nutzen, dazu rief Schmutz auf, da Kosten für Abfallentsorgung „rapide“ stiegen. pj

