Hessen. Nach den Osterferien sollen in Hessen für 23 500 Schülerinnen und Schüler die schriftlichen Prüfungen für das Landesabitur 2021 beginnen. "Wie schon im vergangenen Jahr finden die Abiturprüfungen wegen der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen statt", erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden. Das Land habe "im Vorfeld alles dafür getan (...), dass die Prüfungen für alle fair, einheitlich und qualitativ hochwertig sein werden".

AdUnit urban-intext1

Die Termine für die schriftlichen Prüfungen waren wegen der Corona-Pandemie von der Zeit vor den Osterferien auf die Zeit danach verschoben worden, um Lehrern und Schülern mehr Zeit für die Vorbereitung zu ermöglichen. Die schriftlichen Abiturprüfungen sind vom 21. April bis 5. Mai geplant, die Nachprüfungen vom 18. Mai bis 2. Juni.