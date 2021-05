Ab Mittwoch noch mehr Lockerungen?

Im Rhein-Neckar-Kreis sind dank sinkender Inzidenzzahlen die nächsten Öffnungsschritte in Reichweite: Nachdem am Sonntag, 30. Mai, weitere Lockerungen in Kraft getreten sind, weil zuvor die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 50 lag, greift sehr wahrscheinlich ab Mittwoch, 2. Juni, im Kreis die Öffnungsstufe 2 der baden-württembergischen Corona-Verordnung. Voraussetzung ist eine sinkende Tendenz der Inzidenz innerhalb von 14 Tagen nach Inkrafttreten der Öffnungsstufe 1. Diese Voraussetzung liegt nach den Zahlen des Gesundheitsamtes im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis vor, entsprechendes dürfte an diesem Dienstag auf der Homepage offiziell bekanntgemacht werden (www.rhein-neckar-kreis.de/bekanntmachungen).

AdUnit urban-intext1

Gastronomie länger offen

Die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss, stellt klar: „Frühestens kann im Landkreis am Mittwoch die Öffnungsstufe 2 in Kraft treten. Seit Samstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz zwar seit fünf Tagen unter 50, was weitere Lockerungen, etwa im Bereich der Kontaktbeschränkungen, zulässt – aber diese sind nicht mit der Öffnungsstufe 2 gleichzusetzen. Noch gelten kreisweit die Regelungen der Öffnungsstufe eins.“

Voraussichtlich ab Mittwoch, 2. Juni, gelten dann im Rhein-Neckar-Kreis unter anderem folgende neue Regelungen nach der Corona-Verordnung des Landes:

Öffnungszeiten Gastronomie: Die Gastronomie darf eine Stunde länger bis 22 Uhr öffnen.

AdUnit urban-intext2

Schwimmbäder/Innenbereich: Schwimmbäder sowie Wellnessbereiche und Saunen im Innenbereich dürfen öffnen (jeweils mit Personenbegrenzungen und maximalen Gruppengrößen). In Heddesheim bleibt das Bad wegen der noch nicht abgeschlossenen Umbaumaßnahmen trotzdem bis nach der Sommerpause geschlossen. Das Freizeitbad in Neckarhausen könnte laut Bürgermeister Simon Michler frühestens Ende Juni öffnen. In Ilvesheim bleibt das Hallenbad für Publikumsverkehr geschlossen.

Sport: Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport darf in Sportanlagen, -stätten und -studios auch im Innenbereich ausgeübt werden (mit Personenbegrenzungen)

AdUnit urban-intext3

Spitzen- und Profisportveranstaltungen: Sie sind im Innen- und Außenbereich mit bis zu 250 Zuschauerinnen und Zuschauern möglich.

AdUnit urban-intext4

Musikschulen: Tanz- und Ballettschulen sowie Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen können Angebote für Gruppen von bis zu 20 Schülerinnen und Schülern machen.

Kultur: Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern- und Kulturhäusern, Kinos) sind innen mit bis zu 100 Personen und im Außenbereich mit bis zu 250 Personen möglich.

Hochschulen: Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien mit bis zu 100 Personen sind in geschlossenen Räumen erlaubt.

Für alle Einrichtungen gilt grundsätzlich die Maskenpflicht, die Pflicht zur Kontaktdatenerhebung sowie die Einhaltung der Abstandsregeln. In allen Einrichtungen sind Obergrenzen der zulässigen Teilnehmerzahl (Personen- oder Flächenbegrenzung) vorgesehen. Der Zutritt ist nur für Personen mit einem Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis möglich. red/hje/sko