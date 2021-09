89 neue Infektionen

Der Mittwoch war schon in den vergangenen fünf Wochen – und davor häufig – jener Wochentag, an dem das Landratsamt für den Rhein-Neckar-Kreis die höchste Zahl an neuen Corona-Fällen meldete. Ob das aktuell erneut zutrifft, muss sich noch zeigen. Fakt ist: Auch diesen Mittwoch meldete die Behörde mit 89 neu bestätigten Infektionen den größten Zuwachs seit einer Woche. Immerhin mit abnehmender Tendenz: 118 zusätzliche Fälle waren es vergangenen Mittwoch, 14 Tage zuvor sogar 129.

Die Zahl der neuen Corona-Infektionen je Woche und 100 000 Einwohner gab das Landratsamt diesen Mittwoch mit 81,7 an. Das entspricht in etwa dem Wert, den das Landesgesundheitsamt (LGA) bereits am Vorabend gemeldet hatte. Am Mittwochabend meldete das LGA abermals eine leicht niedrigere Sieben-Tage-Inzidenz, nämlich 79,3.

Zahlen aus den Kommunen

Im Folgenden die Zahlen aus den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße. Vorn die Gesamtzahl aller Infektionen, in Klammern die gemeldeten Neuinfektionen seit dem Vortag und die Zahl der aktuell noch infizierten Personen:

Edingen-Neckarhausen: 613 (0/8)

Heddesheim: 570 (1/10)

Hirschberg: 364 (0/10)

Ilvesheim: 402 (0/8)

Ladenburg: 460 (0/6)

Schriesheim: 430 (2/12)

Weinheim: 1877 (4/41)