87 Personen infiziert

Die Zahl der Corona-Infektionen in der Gemeinde Edingen-Neckarhausen ist auch am Freitag noch einmal deutlich gestiegen. Wie schon am Vortag gab es nach Angaben des Landratsamtes erneut 16 Neuinfektionen, die Zahl der aktiven Fälle kletterte auf 87. Damit erreicht die Inzidenz einen Rekordwert von 544,9. Diese Zahl hat sich seit Dienstag mehr als verdoppelt. Sie gibt an, wie viel Menschen je 100 000 sich innerhalb von sieben Tagen mit dem Corona-Virus infiziert haben. Als Reaktion auf diese Entwicklung hat die Gemeinde am Freitag ihre Veranstaltungen für das Wochenende abgesagt.

Auf der Ebene des Landkreises ist die Lage indes weitgehend stabil. Zwar gab es auch hier weitere 94 Neuinfektionen, gleichzeitig stieg die Zahl der Genesenen aber um 67. Damit ging die Zahl der aktiven Fälle leicht zurück, und zwar auf 697. Gemessen an der Einwohnerzahl gibt es in Edingen-Neckarhausen und Heddesheim mit 5,2 Prozent bislang die meisten Infektionen. Nachfolgend ein Blick in die Städte und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße. Angegeben sind jeweils die Zahl der Gesamtfälle, die Neuinfektionen und die aktiven Fälle.

Edingen-Neckarhausen: 738/16/76

Heddesheim: 610/5/23

Hirschberg: 384/2/6

Ilvesheim: 424/1/6

Ladenburg: 488/2/14

Schriesheim: 445/1/3

Weinheim: 2001/7/48