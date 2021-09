87 neue Infektionen registriert

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Donnerstag 87 neue Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag registriert. Im selben Zeitraum kamen aber lediglich 66 Genesene hinzu. Daraus ergibt sich, dass die Zahl der aktiven Fälle weiter steigt. Das sind die Menschen, die sich derzeit wegen eines positiven Testergebnisses in Isolation befinden. Deren Zahl liegt kreisweit aktuell bei 776, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Am Donnerstag vor einer Woche waren es noch 665 aktive Fälle, am Donnerstag vor vier Wochen (12. August) waren es 205.

Eine Beurteilung der Corona-Lage mit Blick auf die vergangenen Tage fällt allerdings schwer. Einerseits gibt es den spürbaren Anstieg der aktiven Fälle, andererseits bewegt sich die Inzidenz in den vergangenen Tagen immer im Bereich um 100 und steigt nicht weiter sprunghaft an. Das zeigt ein Vergleich mit dem Oktober 2020. Damals stieg dieser Wert von innerhalb nur fünf Tagen von 67,2 auf 123,4.

Blick in die Kommunen

Die folgende Übersicht zeigt die aktuelle Corona-Situation in den einzelnen Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße: Vorne die Gesamtzahl der bisher registrierten Fälle, in der Mitte die Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag, hinten sind die aktiven Fälle aufgeführt.

Edingen-Neckarhausen: 606/1/12

Heddesheim: 566/1/15

Hirschberg: 354/0/4

Ilvesheim: 396/0/7

Ladenburg: 458/0/7

Schriesheim: 423/2/15

Weinheim: 1858/11/57